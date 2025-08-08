Contrasto al caporalato, denunciato dai Carabinieri il titolare di un’azienda agricola nel Tarantino

L’ispezione ha riguardato un’unica impresa e ha interessato tredici lavoratori, tutti regolarmente assunti. Le ammende contestate ammontano complessivamente a circa 21.000 euro

Nella mattinata del 7 agosto 2025, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Grottaglie, San Giorgio Jonico e Montemesola, nonché del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Taranto, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel comune di Grottaglie.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in ambito lavorativo, aveva come obiettivo principale la verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro e il contrasto al fenomeno del caporalato.

Nel corso dei controlli è stato deferito in stato di libertà il titolare di un’azienda agricola operante nel settore ortofrutticolo, con sede operativa a Grottaglie, presunto responsabile di violazioni in qualità di datore di lavoro. Le irregolarità contestate riguardano la mancata formazione dei lavoratori e l’omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L’ispezione ha riguardato un’unica impresa, risultata non conforme alla normativa vigente, e ha interessato tredici lavoratori, tutti regolarmente assunti. Le ammende contestate ammontano complessivamente a circa 21.000 euro.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per la tutela della legalità nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori e al contrasto dello sfruttamento.