Controlli a Taranto, stop a due attività: irregolarità in un affittacamere e in un circolo

Il questore Michele Davide Sinigaglia dispone la cessazione delle attività dopo le verifiche della Divisione di Polizia Amministrativa. Contestate violazioni amministrative e sequestrati apparecchi da gioco

Proseguono a Taranto i controlli della Polizia di Stato sulle strutture ricettive e sui circoli privati. Al termine di una serie di verifiche amministrative, il questore Michele Davide Sinigaglia ha disposto la cessazione immediata dell’attività di un affittacamere e di un circolo ricreativo, risultati irregolari sotto diversi profili.

Il primo provvedimento riguarda un affittacamere che, nel corso di un’ispezione effettuata dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, è risultato privo dei necessari titoli autorizzativi e della prescritta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli accertamenti hanno inoltre rilevato la presenza di diversi cittadini stranieri le cui generalità non erano state comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza attraverso il sistema di registrazione degli ospiti, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il secondo provvedimento ha interessato un circolo ricreativo individuato come abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti di polizia, tra cui ricettazione, furto, estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli effettuati nei mesi scorsi avevano già fatto emergere ulteriori irregolarità: la somministrazione abusiva di alimenti e bevande e l’installazione di apparecchi da gioco non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Per queste ultime violazioni, gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, insieme alle somme di denaro rinvenute e riconducibili all’attività di gioco. L’attività di controllo della Polizia di Stato prosegue con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme amministrative e di contrastare le situazioni di irregolarità sul territorio cittadino.