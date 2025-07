Controlli a tappeto a Taranto: attività chiuse, oltre 700 kg di alimenti sequestrati

Operazione “Estate Tranquilla 2025”: ispezioni dei Nas in strutture ricettive, ristoranti e agriturismi rivelano gravi irregolarità

I Carabinieri del Nas di Taranto hanno effettuato una serie di controlli a tappeto nel settore della ristorazione e delle strutture ricettive del capoluogo ionico e provincia, nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025” promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

Le verifiche hanno rivelato un quadro preoccupante di irregolarità. In due strutture alberghiere sono stati sequestrati circa 600 kg di preparati gastronomici, prodotti ittici e carni congelate, conservati in violazione delle procedure Haccp e privi di tracciabilità. Altri 100 kg di alimenti sono stati sequestrati in una pizzeria e in un agriturismo per irregolarità nelle procedure di abbattimento termico.

Particolarmente gravi le condizioni riscontrate in un bar di una stazione di servizio e in un pub-pizzeria, dove le carenze igienico-sanitarie e strutturali, unite a difformità autorizzative, hanno portato alla sospensione immediata delle attività. Analoga sorte è toccata agli esercizi di ristorazione di un campeggio, dove è stato scoperto l’utilizzo non autorizzato di acqua da pozzo artesiano invece dell’acqua potabile.

Il Dirigente Medico del Sian dell’Asl di Taranto ha inoltre disposto la chiusura immediata di quattro locali adibiti a deposito di alimenti e bevande, che servivano un agriturismo, una pizzeria e due bar. I depositi operavano senza la necessaria Scia sanitaria e versavano in precarie condizioni igieniche. Ai gestori delle attività sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.