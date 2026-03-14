Crispiano, uomo ucciso dalla furia di un toro

La vittima si trovava in un agro della provincia Jonica

Nella campagne di Crispiano, un agricoltore è stato preso di mira da un toro, uscito dal recinto di un’ azienda agricola.

L’ animale gli ha causato ferite gravissime che non hanno permesso ai sanitari, intervenuti sul posto e allertati dai presenti, di salvargli la vita nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. L’ uomo è morto poco dopo l’ arrivo nel reparto di rianimazione dell’ ospedale Santissima Annunziata di Taranto, lasciando sgomenta la comunità di Crispiano.

Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire l’ esatta dinamica dell’ accaduto. Sarà rilevante ai fini delle indagini, risalire alle motivazioni che hanno scatenato la furia cieca dell’ animale. La salma è a disposizione del pm di turno, dott. Salvatore Colella e della dottoressa Liliana innamorato, medico legale presso il nosocomio tarantino.

