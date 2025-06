Ctp, accordo su premio di risultato: incremento di 250 euro per tutti i dipendenti

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, raggiunta l’intesa grazie alla mediazione del presidente della Provincia, Gianfranco Palmisano

Si è concluso positivamente l’incontro tra la direzione della Ctp e le rappresentanze sindacali, mediato dal presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. “È stato ristabilito il giusto clima delle relazioni sindacali”, affermano in una nota congiunta i segretari territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal.

L’azienda ha presentato le proprie scuse per gli episodi di tensione verificatisi nel precedente incontro, ponendo le basi per un nuovo dialogo costruttivo. I sindacati hanno espresso particolare apprezzamento per l’intervento tempestivo di Palmisano, che ha posto al centro della discussione il rispetto dei lavoratori.

Il confronto ha portato alla firma di un importante accordo sul Premio di Risultato che prevede un incremento economico di 250 euro trimestrali per tutti i dipendenti, mantenendo invariate le attuali premialità. “Un’intesa significativa – sottolineano i rappresentanti sindacali – che tiene conto delle particolari condizioni di stress del personale viaggiante e della necessità di conciliare i tempi di vita-lavoro”.

L’accordo, che dovrà essere sottoposto a referendum tra i lavoratori, prevede anche una verifica annuale sugli obiettivi prefissati. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato lo scioglimento della seconda fase delle procedure di raffreddamento, confermando il positivo esito della trattativa.