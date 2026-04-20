Tentano di rubare dai furgoni e scappano: arrestati un 33enne e un 52enne

I due uomini erano a bordo di un’auto rubata nel Barese. Nel veicolo trovati utensili e materiale elettrico compatibili con i furti

Notte di tensione a Martina Franca, dove un intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha portato all’arresto in flagranza di due uomini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e fuga all’alt.

Si tratta di un 33enne e di un 52enne, entrambi residenti nella provincia ionica. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, che ha consentito ai militari di intervenire in una via del centro, dove i due sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di asportare materiale da alcuni furgoni in sosta. Alla vista della pattuglia, i sospetti si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, dando il via a un inseguimento di circa 15 chilometri lungo strade rurali attorno alla città, con possibili rischi per la circolazione.

La corsa è terminata con il blocco del veicolo e il fermo dei due uomini. Dagli accertamenti è emerso che l’auto utilizzata risultava rubata in un comune della provincia di Bari. All’interno sono stati trovati utensili e materiale elettrico ritenuti compatibili con i furti segnalati. Durante le operazioni, i fermati avrebbero opposto resistenza: alcuni militari sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Martina Franca.

La refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre il veicolo è stato riconsegnato al legittimo titolare. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto.