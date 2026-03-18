Droga nascosta in cucina: arrestato 43enne a Tamburi

Gli agenti hanno recuperato due panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 100 grammi

Un 43enne di Taranto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Falchi della Squadra Mobile, da alcuni giorni, avevano notato un insolito andirivieni di giovani presso uno stabile di via Manzoni, nel quartiere Tamburi. Approfondendo le indagini, gli agenti hanno scoperto che nell’appartamento risiedeva l’uomo, già vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

Durante un intervento mirato, il 43enne, pensando di accogliere clienti, ha aperto la porta agli agenti. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare, all’interno di una scatola in cucina, due panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 100 grammi. Dopo la comunicazione degli atti all’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.