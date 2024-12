Ex Ilva, operario colpito da una scossa elettrica nella sala motori

L’uomo è stato immediatamente trasferito al SS. Annunziata. Al momento non sono chiare le cause dell’incidente

Momenti di paura nel primo pomeriggio della vigilia di Natale nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Un dipendente di una ditta dell’appalto è stato colpito ad un braccio da una forte scarica elettrica mentre lavorava nella Sala Motore del Treno Nastri 2.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato immediatamente trasferito all’Ospedale SS. Annunziata e sarebbe cosciente. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Al momento non sono chiare le cause dell’incidente.