Incendio in un appartamento al diciottesimo piano: panico per i residenti

A lanciare l’allarme una pattuglia della Guardia di Finanza. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco sarebbero intervenute domando le fiamme in viale Unicef

Un incendio sarebbe divampato nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo, in un appartamento situato al diciottesimo piano di uno stabile in viale Unicef, a Taranto, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti del palazzo.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero interessato principalmente la zona veranda dell’abitazione, con finestre scorrevoli. All’interno dell’appartamento si sarebbe trovata una donna che, accortasi dell’incendio, avrebbe cercato riparo sulle scale condominiali chiamando aiuto.

A notare il fumo nero che fuoriusciva dall’appartamento sarebbe stata una pattuglia della Guardia di Finanza che transitava in viale Unicef. I finanzieri avrebbero immediatamente allertato la sala operativa del 115 e la Polizia Locale. Sul luogo dell’incendio sarebbero prontamente intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco che, a causa dell’elevata altezza dell’appartamento, non avrebbero potuto utilizzare l’autoscala. I pompieri avrebbero quindi deciso di affrontare le fiamme dall’interno dello stabile, supportati da autobotti.

Anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sarebbero giunti rapidamente sul posto per prestare assistenza. Fortunatamente, l’incendio avrebbe provocato solo danni parziali all’appartamento e non si segnalerebbero persone ferite o intossicate. Le cause che avrebbero innescato il rogo resterebbero ancora da chiarire. Le autorità competenti avrebbero avviato accertamenti per determinare l’origine dell’incendio.