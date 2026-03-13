Faggiano, sette lavoratori in nero: sospesa attività di un esercizio pubblico

Controlli congiunti di Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco. Denunciato il titolare, sanzioni per circa 75mila euro

Controlli straordinari nei giorni scorsi a Faggiano, dove i militari della Stazione Carabinieri di Pulsano, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto e ai Vigili del Fuoco del comando provinciale, hanno effettuato un servizio mirato alla verifica della regolarità dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

L’operazione, coordinata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, ha portato al controllo di un esercizio pubblico nel comune jonico. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività, un 55enne del posto, è stato denunciato quale presunto responsabile di diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’ispezione sono stati controllati dieci lavoratori, sette dei quali sono risultati impiegati in nero. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’assenza del documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione del personale dipendente e la mancata nomina del medico competente.

Alla luce dell’elevato numero di lavoratori irregolari, superiore al 10% della forza lavoro presente, e delle violazioni accertate in materia di sicurezza, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le irregolarità riscontrate hanno comportato ammende complessive per circa 40mila euro e sanzioni amministrative per circa 35mila euro.