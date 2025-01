Fermato a bordo di un’auto rubata: arrestato 51enne

I Carabinieri di Massafra bloccano l’uomo con l’accusa di ricettazione di furto del veicolo. Scoperto un sofisticato sistema di avviamento

Nella serata di sabato 11 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Massafra, durante uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati di natura predatoria, hanno arrestato un 51enne originario della provincia di Brindisi, ma, di fatto, senza fissa dimora, presunto responsabile del reato di ricettazione.

E così, impegnati nel pattugliamento del centro abitato della Tebaide d’Italia, l’attenzione dei Carabinieri si è focalizzata su un’autovettura il cui conducente, probabilmente alla vista della pattuglia dell’Arma avrebbe effettuato alcune manovre insolite tanto da attirare l’attenzione e insospettire gli operatori che lo hanno immediatamente fermato, e dopo un accurato controllo, hanno scoperto che proprio quel veicolo è risultato rubato nei giorni precedenti nella provincia di Matera.

Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre consentito di verificare che nel nottolino della messa in moto dell’auto era stato inserito un classico strumento in ferro, artatamente modellato con il profilo caratteristico delle chiavi delle autovetture, che permette la messa in moto. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.