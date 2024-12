Frigorifero a fuoco in via Peluso: tanta paura, nessun ferito

Incendio in un palazzo di Taranto causato dall’elettrodomestico malfunzionante

Paura tra le strade di Taranto, dove nella serata di ieri, domenica 29 dicembre, si sarebbe sviluppato un incendio in un palazzo, esattamente di via Diego Peluso. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da un frigorifero malfunzionante situato in un appartamento al terzo piano. Il fumo denso si sarebbe rapidamente propagato attraverso le scale, raggiungendo sia i piani superiori che inferiori dell’edificio, fino all’ingresso principale.

Sul posto sarebbero prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, e i Carabinieri. Per precauzione, l’edificio sarebbe stato evacuato con gli inquilini in attesa all’esterno per circa un’ora, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortunatamente, non si sarebbero registrati feriti tra i residenti.

I tecnici dovrebbero ora stabilire l’esatta causa del guasto all’elettrodomestico che avrebbe provocato l’incendio, non escludendo l’ipotesi di un cortocircuito elettrico.