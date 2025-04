Fuga contromano dalla polizia: due giovani arrestati a Manduria

Guidava senza patente e per paura di essere scoperto ha tentato di seminare la volante. Dopo un inseguimento di diversi chilometri, l’auto dei fuggitivi si è schiantata contro un pilastro

Un banale controllo di routine si è trasformato in un rocambolesco inseguimento per le strade di Manduria, conclusosi con l’arresto di due giovani di 25 e 19 anni. Gli agenti del locale Commissariato hanno notato una Fiat Panda gialla con a bordo due persone, riconoscendo alla guida un pregiudicato di Avetrana. Alla vista della volante, l’auto ha accelerato bruscamente tentando di far perdere le proprie tracce.

Ne è nato un inseguimento durato diversi chilometri, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose, guidando anche contromano, fino a quando la sua corsa è terminata contro un pilastro paracarro alle porte di Avetrana. I due occupanti, nonostante l’incidente, sono riusciti inizialmente a dileguarsi nelle campagne circostanti.

Grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri, entrambi i fuggitivi sono stati rintracciati poco dopo. Il conducente 25enne, già noto alle forze dell’ordine, ha ammesso di essere scappato perché sprovvisto di patente di guida. Anche il passeggero 19enne, che presentava una vistosa fasciatura al braccio, è stato individuato rapidamente. I due giovani sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.