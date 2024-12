Furbetti sul reddito di cittadinanza: sei denunciati per frode

Le indagini delle Fiamme Gialle condotte a Taranto hanno portato alla scoperta di indebite percezioni per oltre 128 mila euro

Nelle ultime settimane, le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto, della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta hanno condotto controlli mirati per verificare la corretta percezione del reddito di cittadinanza. Gli accertamenti effettuati dai Finanzieri jonici hanno riguardato soggetti selezionati attraverso analisi di rischio specifiche e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, nonché informazioni emerse da attività info-investigative condotte con il supporto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l’Inps.

Al termine delle indagini, i militari della Guardia di Finanza hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria sei individui che hanno percepito illecitamente emolumenti per oltre 128 mila euro, richiedendo anche il sequestro di tali somme. I beneficiari avrebbero infatti attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La responsabilità delle persone sottoposte a indagine sarà accertata definitivamente solo mediante una sentenza irrevocabile di condanna.