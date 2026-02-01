Grottaglie, accoltellamenti al luna park

Tra i coinvolti anche un minore

Sabato sera in trambusto al luna park di Grottaglie in occasione della festa patronale, la Foc’ ra di San Ciro.

Una lite è scoppiata tra ragazzi. Uno di loro avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe colpito un ventenne del posto. Per sedare la lite, sarebbe intervenuto anche un minore di sedici anni che sarebbe a sua volta, rimasto ferito. Le indagini sono in corso da parte delle autorità per capire la dinamica dell’ accaduto. Tutti i ragazzi coinvolti e feriti sono stati trasportati all’ ospedale Santissima Annunziata di Taranto e non sarebbero in pericolo di vita.