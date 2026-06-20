Incendio nelle campagne tra Taranto e Talsano, in fiamme una vasta area di sterpaglie

Il rogo ha interessato una vasta zona di campagna, attirando l’attenzione dei residenti. Nessun pericolo per abitazioni e persone

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio nelle campagne tra Taranto e Talsano, in un’area compresa tra le strade provinciali 104 e 107.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando una vasta zona rurale attraversata dalle due arterie provinciali e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Al momento non risultano persone coinvolte né situazioni di pericolo per abitazioni o altre strutture. La vastità del rogo ha tuttavia attirato l’attenzione di numerosi cittadini.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere l’incendio, mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.