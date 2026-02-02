Grottaglie, accoltellamento durante i festeggiamenti: arrestato un 16enne

L’intervento degli agenti del Commissariato di Grottaglie è scattato a seguito della segnalazione di una violenta lite tra giovani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto sull’asfalto evidenti tracce di sangue, segno di un ferimento avvenuto poco prima, circostanza confermata anche da alcuni testimoni

Un minore di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto presunto responsabile dei reati di tentato omicidio e lesioni personali. L’episodio si è verificato nei pressi del Luna Park allestito a Grottaglie in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Grottaglie è scattato a seguito della segnalazione di una violenta lite tra giovani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto sull’asfalto evidenti tracce di sangue, segno di un ferimento avvenuto poco prima, circostanza confermata anche da alcuni testimoni.

Dai primi accertamenti è emerso che, pochi minuti prima, un giovane aveva colpito con un coltello due persone: un minorenne e un ventenne, entrambi soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Il ventenne ha riportato le ferite più gravi, con una lesione a un polmone, ed è stato ricoverato presso l’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto.

Le indagini, condotte con il supporto della Squadra Mobile di Taranto e coordinate dalla Procura per i minorenni, si sono avvalse anche dell’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare un 16enne del posto come presunto autore dell’accoltellamento.

Il giovane è stato inizialmente ricercato presso la propria abitazione e nei luoghi abitualmente frequentati. Le ricerche, protrattesi per tutta la notte, si sono concluse quando il minore si è presentato spontaneamente al Commissariato, accompagnato dal padre e dal suo legale.

Alla luce dei gravi indizi raccolti nel corso delle rapide investigazioni, il 16enne è stato arrestato e condotto presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Lecce.