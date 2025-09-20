Grottaglie, denunciato titolare di un’ attività commerciale

Controlli e sanzioni nella provincia jonica

Nella mattinata del 18 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il supporto delle Stazioni di Grottaglie, San Giorgio Jonico e Montemesola e del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Taranto, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo nel comune di Grottaglie.

Nel corso delle attività è stato deferito in stato di libertà il titolare di un esercizio commerciale della provincia jonica, presunto responsabile di violazioni in qualità di datore di lavoro. Le irregolarità accertate riguardano, in particolare, l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza all’interno dei locali aziendali senza la prevista autorizzazione. L’ attività di controllo ha riguardato un’ impresa che è risultata non conforme sotto il profilo normativo, pur impiegando tre lavoratori risultati tutti regolarmente assunti. Le ammende contestate ammontano complessivamente a circa 1.550 euro.

Le attività di controllo hanno visto un ampio dispiegamento di forze sul territorio. Al termine delle verifiche su oltre cento persone e numerosi veicoli sono state emesse elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.