Hashish nascosto nel bagno di casa, 24enne ai domiciliari a Taranto

La perquisizione dei Carabinieri ha portato al rinvenimento di circa 98 grammi di sostanza, oltre a due dosi trovate durante il controllo in strada e a materiale per il confezionamento

Un controllo in strada, due dosi di presunto hashish e una successiva perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di circa 98 grammi della stessa sostanza, nascosti nel bagno di casa. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Taranto, dove un 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone periferiche della città.

Durante i controlli, i militari hanno notato il giovane mentre si allontanava a piedi dopo essersi intrattenuto per pochi secondi con un gruppo di ragazzi. Un comportamento che ha attirato la loro attenzione, inducendoli a procedere a un controllo e a una perquisizione personale, nel corso della quale sarebbero state trovate due dosi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del 24enne. Nel bagno, i Carabinieri avrebbero rinvenuto altri due pezzi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 98 grammi, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi tecniche e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, che dovranno determinarne con precisione la natura, il principio attivo e il peso netto.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato condotto nella propria abitazione per l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, disposta dall’Autorità giudiziaria.