mercoledì 14 Ottobre 26
CP

Hashish nascosto nel bagno di casa, 24enne ai domiciliari a Taranto

Cronaca

Articoli Correlati

Taranto, a fuoco l’auto del consigliere Massimo Vozza: non si esclude il dolo

CP -
Il rogo all’alba nel quartiere Paolo VI. La vettura è stata distrutta dalle fiamme, danneggiata anche un’altra auto. Indagini in corso e solidarietà dell’amministrazione...
Read more

Taranto, aperto il varco all’Eni: gasolio per gli autobus

CP -
I lavoratori ex Ilva e gli altri manifestanti hanno consentito il passaggio dei rifornimenti destinati al trasporto pubblico. Kyma Mobilità ringrazia per il senso...
Read more

Ex Ilva, Striano: “Con il decreto il Governo si è dato la zappa sui piedi”

CP -
L’avvocato di Genitori Tarantini contesta la decisione di mantenere gli impianti in preriscaldo e richiama le precedenti richieste di sospensione presentate alla Corte d’Appello...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand