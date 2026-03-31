Incendio in appartamento a Taranto, donna salvata dai Vigili del Fuoco

Al momento non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente

Questa mattina un incendio ha interessato un appartamento in via Sorcinelli, a Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato probabilmente innescato da una candela caduta accidentalmente. All’interno dell’abitazione si trovava una donna, che è stata prontamente tratta in salvo dai soccorritori senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, e i sanitari del 118. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora conducendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.