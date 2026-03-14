Incendio in un appartamento alla Salinella

Momenti di paura nel quartiere Salinella a Taranto, dove nel pomeriggio di oggi è divampato un incendio all’interno di un appartamento

Le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione situata al primo piano di uno stabile in via Lago Maggiore, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’edificio. Per domare il rogo sono stati utilizzati diversi mezzi, tra cui un’autoscala e due autobotti, necessari per fronteggiare l’incendio che si era sviluppato con una certa intensità.Durante l’intervento l’area attorno allo stabile è stata monitorata per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire ulteriori rischi. Nonostante la gravità della situazione, al momento non risultano persone ferite. Restano ancora da accertare le cause dell’incendio: saranno i successivi controlli tecnici a chiarire cosa abbia provocato il rogo all’interno dell’abitazione.