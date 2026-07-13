Incendio nella zona industriale di Taranto, fumo visibile in tutta la città

Una densa nube di fumo nero si è alzata in mattinata ed è stata avvistata da diversi quartieri della città. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, ancora da accertare le cause del rogo

Una densa colonna di fumo nero si è alzata questa mattina dalla zona industriale di Taranto, risultando visibile anche a grande distanza e attirando l’attenzione di numerosi cittadini.

Secondo le prime informazioni, il fumo sarebbe stato provocato da un incendio sviluppatosi all’interno dell’area industriale. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono ancora note le cause del rogo né risultano informazioni su eventuali persone coinvolte o ferite. Notizia in aggiornamento.