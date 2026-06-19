Il Capo di Stato Maggiore della Marina incontra la Cisl Fp

Presentati gli impegni concreti per il personale civile di Taranto e Brindisi

Oggi a Taranto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ha accolto la richiesta di incontro avanzata dalla CISL FP Taranto Brindisi e dalla USB Difesa. Un incontro franco e concreto che ha dato evidenza delle quotidiane criticità dei lavoratori ionici: dalla condizione del personale di vigilanza, a quella dei tecnici impegnati quotidianamente in officine e laboratori, fino alle difficoltà affrontate da tutto il personale amministrativo.

È stato riscontrato un impegno concreto e un profondo interesse da parte del Capo di Stato Maggiore per il futuro delle sedi di Taranto e Brindisi. Dal confronto, è stato garantito il massimo supporto, anche con l’ausilio della Direzione del Personale Civile, per superare la problematica delle tabelle organiche attuali, iniziando finalmente a parlare in termini di reali fabbisogni del territorio.

Sono stati illustrati importanti piani di investimento infrastrutturale volti al completamento, all’ammodernamento e all’efficientamento degli arsenali e delle basi navali di Taranto e Brindisi. È arrivata una dichiarazione chiara e definitiva: tutto lo straordinario autorizzato ed effettuato nel 2025 verrà pagato. Nessuno rimarrà indietro. Il Capo di Stato Maggiore ha preso un impegno personale per ricercare soluzioni atte a evitare i logoranti ritardi di mesi nel pagamento delle indennità del salario accessorio. È stato, inoltre, assicurato un supporto incisivo per rimediare criticità del personale transitato, legate agli errori nelle buste paga gestite da NoiPA.