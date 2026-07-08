Incendio sulla via per Massafra: fumo nero sulla zona industriale di Taranto

Il rogo si è sviluppato lungo l’arteria che collega Taranto alla raffineria e all’area industriale. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e squadre antincendio dello stabilimento siderurgico; in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio

Un vasto incendio è divampato questa mattina lungo la strada per Massafra, importante arteria di collegamento tra Taranto, la raffineria e l’area industriale.

Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, si è levata dalla zona interessata dalle fiamme, destando preoccupazione tra gli automobilisti e i residenti. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe coinvolto un’area nella quale sarebbero presenti ingenti quantitativi di rifiuti, circostanza che resta al vaglio degli accertamenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto, affiancate dalle unità antincendio dello stabilimento siderurgico. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

Al momento non si registrano persone coinvolte. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, mentre le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti sull’evoluzione della situazione.