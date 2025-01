Incidente sulla SS7: camion invade corsia opposta, traffico bloccato

Un mezzo pesante ha urtato lo spartitraffico centrale all’altezza dell’ex stabilimento Ilva, riversando il carico sulla carreggiata. Coinvolta anche un’auto

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, si sarebbe verificato un grave incidente sulla strada SS7 in direzione Massafra, all’altezza dell’ex stabilimento Ilva. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante adibito al trasporto merci avrebbe urtato i new jersey in cemento, invadendo la corsia opposta.

Nell’incidente, il carico metallico trasportato dal camion si sarebbe riversato sulla carreggiata, causando ulteriori disagi alla circolazione. Dal mezzo si sarebbe inoltre verificata una perdita di liquido sulla sede stradale. Il conducente, pur non avendo riportato traumi gravi, sarebbe stato trasportato per accertamenti al SS Annunziata dal personale medico intervenuto. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un’utilitaria che procedeva in direzione opposta, colpita da alcuni frammenti della barriera spartitraffico danneggiata nell’impatto. Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

Il traffico è stato temporaneamente interrotto in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti dalla carreggiata. L’intervento ha visto impegnati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Aggiornamento delle ore 18:02

Crediti foto: Taranto è lui