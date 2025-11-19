Incidente stradale a Talsano, scontro tra due auto

Sul posto sono accorsi i sanitari, i Vigili del Fuoco 118 e i Vigili Urbani. Nonostante uno dei due conducenti abbia riportato dei piccoli danni, dovuti all’impatto, fortunatamente non si registrano circostanze gravi

Scontro tra due auto a Talsano. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 18.00, di questo pomeriggio mercoledì 19 novembre, lungo la via principale agli ingressi della borgata tra una BMW e una Ford.

