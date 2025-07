Incidente tra Manduria e Francavilla Fontana: grave un ciclista

Un uomo di 70 anni è stato travolto da un’auto mentre era in bicicletta sulla provinciale

Un uomo di circa 70 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale che collega Manduria a Francavilla Fontana. L’anziano, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un’autovettura e, a seguito del violento impatto, ha battuto la testa contro il parabrezza del veicolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118, giunto sul posto, ha disposto il trasferimento d’urgenza dell’uomo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Umberto Manelli, che hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.