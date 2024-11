Lizzano, sorvegliato speciale a spasso per la città: arrestato 42enne

I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo al di fuori del comune di residenza, che è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno arrestato un 42enne del posto in flagranza di reato per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che imponeva l’obbligo di soggiorno.

Due Carabinieri liberi dal servizio, transitando in una via di un comune vicino, hanno riconosciuto l’uomo, il quale avrebbe dovuto rimanere a Lizzano. Fermo dai militari, il 42enne non ha fornito alcuna motivazione valida per la sua presenza in un altro comune, portando così al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.