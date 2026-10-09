Manduria, droga e banconote sospette: arrestato 21enne dai Carabinieri

L’intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di denaro sospettato di essere contraffatto. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria

Un controllo stradale si è concluso con l’arresto di un 21enne a Manduria. Nella notte del 6 ottobre, i Carabinieri della locale Stazione lo hanno fermato e, dopo una perquisizione personale e del veicolo, hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e denaro sospettato di essere contraffatto.

In particolare, i militari hanno sequestrato 16 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 24 grammi, e circa un grammo di sostanza che si ritiene possa essere cocaina. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre trovati 150 euro in contanti, suddivisi in tre banconote da 50 euro, ritenute presumibilmente false.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Le sostanze saranno analizzate dagli specialisti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, che dovranno determinarne la natura, il principio attivo e il peso netto.

Le banconote saranno invece inviate al Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Napoli per gli accertamenti tecnici necessari a verificarne l’autenticità.