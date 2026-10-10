Ex Ilva, Fim, Fiom, Uil e Usb: “I commissari straordinari intervengano su dirigenti irresponsabili”

Nella nosta stampa le sigle sindacali chiedono ai commissari di intervenire con fermezza sui dirigenti poco propensi al confronto

Nella nosta stampa le sigle sindacali Fim, Fiom, Uil e Usb chiedono ai commissari di intervenire con fermezza sui dirigenti poco propensi al confronto: “Ci sono Dirigenti con “D”maiuscola, ai quali è necessario riconoscere gli sforzi fatti in questi anni difficili, e poi ci sono i dirigenti con la “d” minuscola che sono anche quelli che sono stati condannati in primo grado nel processo Ambiente Svenduto e che continuano a sproloquiare. Alcuni di questi ultimi sono molto attivi sui social e continuano ad alimentare un clima già di per sé molto complesso per i lavoratori dell’Ilva. Per tali ragioni chiediamo ai Commissari Straordinari di Adi in AS di intervenire con fermezza su chi soffia sul fuoco con irresponsabilità”.

Proseguono i sindacati con le accuse: “Saremo sicuramente scomodi al Direttore di Adi Energia ma se ne faccia una ragione: noi non saremo mai dalla parte di chi minimizza sulle questioni ambientali e sanitarie così come non tolleriamo che i lavoratori vengano presi di mira per responsabilità che non hanno. Il sindacato, tutto, in questi anni ha chiesto risorse finanziarie ed interventi straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia ambientale”.



Per Fim, Fiom, Uilm e Usb serve senso di responsabilità e rispetto verso i lavoratori e la città, in particolar modo in questa fase complessa che si sta per affrontare e per cui “non faranno sconti a nessuno”.

