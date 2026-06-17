Massafra, fermati due giovani: sequestrati oltre 30 grammi di hashish

Durante un controllo notturno i Carabinieri hanno fermato un’auto che procedeva a forte velocità. Un 17enne sarebbe stato trovato in possesso alcune dosi di droga nascosta negli indumenti, mentre il conducente, 19 anni, guidava senza patente

Un controllo notturno dei Carabinieri ha portato al sequestro di oltre 33 grammi di hashish e all’adozione di un provvedimento nei confronti di un minorenne. L’intervento è stato effettuato nella notte del 15 giugno dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Durante un servizio di controllo, i Carabinieri hanno notato un’autovettura che percorreva una strada periferica della città a velocità sostenuta. Insospettiti dalla condotta del conducente, hanno deciso di fermare il mezzo per un accertamento. Dalle verifiche è emerso che il conducente, un 19enne residente a Massafra, era alla guida senza aver mai conseguito la patente. Per lui è scattata la contestazione della violazione prevista dal Codice della Strada.

La successiva perquisizione personale e veicolare avrebbe consentito di rinvenire circa 2,85 grammi di hashish nella disponibilità del giovane. Gli accertamenti si sono quindi concentrati sul passeggero, un 17enne del posto, che sarebbe stato trovato in possesso di un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi della stessa sostanza, nascosto negli indumenti intimi.

Nel corso delle operazioni i militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti dagli investigatori compatibili con una possibile attività di spaccio. Le perquisizioni domiciliari eseguite successivamente nelle abitazioni dei due giovani non hanno invece portato al rinvenimento di ulteriori elementi di interesse investigativo.

La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Il denaro rinvenuto è stato affidato ai genitori del minorenne. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, il 17enne è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa.