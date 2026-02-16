lunedì 16 Febbraio 26
Massafra, minaccia la convivente e aggredisce i Carabinieri: arrestato 29enne

Cronaca

Taranto perde mille abitanti l’anno: giovani in fuga e nascite al minimo storico

CP -
di Emanuela Perrone Stefano Cervellera, professore a contratto di Statistica e responsabile dell’Ufficio di Statistica del Comune di Taranto, delinea un quadro demografico preoccupante Taranto continua...
Read more

Tamburi, ruba in un supermercato e aggredisce dipendenti e clienti

CP -
Extracomunitario già noto alle Forze dell'Ordine è stato arrestato dalla Polizia perchè presunto responsabile dei reati di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, lesioni...
Read more

San Valentino: quanto contano i sentimenti al di là dei social?

CP -
di Maria D'Urso Riflessioni sull'amore virtuale e reale. Si vive in due mondi. Siamo sospesi tra due dimensioni: quella bella, perché finta, in cui ci...
Read more

