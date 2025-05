Le cause del gesto sono ancora da chiarire. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri

Nella mattinata di oggi, 2 maggio, una ragazza di 15 anni di origini albanese, per cause ancora da chiarire, si è suicidata lanciandosi dal terzo piano di un palazzo situato in via Poma a Massafra.

Secondo le prime ricostruzioni, sul posto sono giunti i Carabinieri e gli operatori del 118 che hanno trasportato la giovane al pronto soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata dove è deceduta poco dopo.