Minaccia e aggredisce la madre per soldi: 30enne arrestato nel Tarantino

L’uomo avrebbe preteso dalla madre del denaro per poter acquistare della droga

Notte di violenza a Massafra, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 30enne del posto con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preteso dalla madre convivente del denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna, esasperata dalle continue richieste, sarebbe scattata l’aggressione: prima le minacce, poi la violenza fisica, con lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari. Subito dopo, l’uomo si sarebbe dato alla fuga.

La vicenda non si è però conclusa lì. A distanza di alcune ore, in piena notte, il giovane sarebbe tornato nell’abitazione materna, costringendo la donna, ancora sotto shock, ad accompagnarlo in auto per acquistare la droga. Intimidita e temendo conseguenze peggiori, la madre avrebbe acconsentito.

Giunti sul posto, approfittando di un momento di distrazione del figlio, impegnato nella presunta compravendita, la donna è riuscita a contattare il Numero Unico di Emergenza 112. L’intervento dei militari è stato immediato: raccolti gli elementi necessari, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 30enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Taranto.