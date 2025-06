Assalto esplosivo al casello autostradale: panico tra gli automobilisti

Malviventi farebbero esplodere la cassa continua nella notte, ingenti i danni

Una banda di criminali avrebbe fatto saltare in aria la cassa continua del casello autostradale di Mottola nella notte scorsa, intorno alle 2:30. Il colpo, caratterizzato da un’esplosione violenta che ha allarmato numerosi automobilisti di passaggio, sarebbe stato eseguito con precisione militare.

L’azione criminale, oltre a provocare danni significativi alla struttura, avrebbe permesso ai malviventi di impossessarsi del denaro contenuto nella cassa, il cui ammontare sarebbe ancora da quantificare. Fortunatamente nell’assalto non si sono registrati feriti.

Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto con unità della Polizia Stradale e della Scientifica, starebbero conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del colpo. Gli investigatori sospettano il coinvolgimento di più veicoli e complici, ipotizzando un’organizzazione ben strutturata alle spalle del furto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze degli automobilisti presenti durante l’assalto. Non si esclude che la banda possa aver già colpito in precedenza con modalità analoghe in altre zone.