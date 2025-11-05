Nasconde droga nella felpa: arrestato 25enne nel Tarantino

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno recuperato quattro involucri contenenti complessivamente 210 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e 310 euro in contanti, probabile provento dello spaccio

Nel corso del weekend, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Martina Franca hanno messo a segno un importante colpo contro il traffico di droga a Montemesola, arrestando un uomo di 25 anni, presunto responsabile di detenzione e spaccio di hashish.

L’operazione è nata da un mirato servizio di osservazione in alcune zone del centro, note per la presenza di consumatori di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno notato due uomini a bordo di un’auto che, alla vista della pattuglia, hanno manifestato un comportamento sospetto, subito ritenuto indicativo di probabile attività illecita.

La perquisizione ha permesso di recuperare quattro involucri contenenti complessivamente 210 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e 310 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato e verrà inviato al (LAS) Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per i necessari accertamenti. Il denaro sequestrato sarà versato sul libretto giudiziario.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.