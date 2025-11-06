Nascondeva cocaina e una pistola clandestina: arrestato tarantino di 44 anni

La perquisizione personale ha permesso di recuperare oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio sul cui possesso l’uomo non è riuscito a fornire una convincente spiegazione ed una piccola chiave tipica delle cassette postali

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 44 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile nelle ultime settimane aveva raccolto indizi utili a ritenere che un insospettabile tarantino di 44 anni avesse avviato una proficua attività di spaccio di cocaina. Dopo aver registrato per alcuni giorni i suoi movimenti, i poliziotti lo hanno intercettato nei pressi di un bar in Via Scoglio del Tonno dove abitualmente si recava nelle ore pomeridiane.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio sul cui possesso l’uomo non è riuscito a fornire una convincente spiegazione ed una piccola chiave tipica delle cassette postali.

Giunti nel condominio di residenza del 44enne, i poliziotti, utilizzando la piccola chiave recuperata, hanno aperto la cassetta della corrispondenza a lui intestata, trovandovi tre contenitori cilindrici portapillole con all’interno complessivamente una 40ina di dosi di cocaina.

L’accurata ispezione dei luoghi ha permesso di recuperare, all’interno di un’intercapedine del vano contatori dello stesso stabile, una pistola a salve marca BBM calibro 8mm modificata, con matricola abrasa e completa di caricatore con all’interno quattro cartucce dello stesso calibro, altri cinque involucri di cellophane contenti cocaina per circa 75grammi ed il necessario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.