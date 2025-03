Nascondeva la pistola tra le scarpe del figlio, arrestato 37enne a Taranto

Un’arma illegale celata tra le calzature del minorenne. L’operazione dei Carabinieri nel quartiere Tamburi

Una pistola illegale accuratamente nascosta tra le scarpe del figlio minorenne. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto durante un’operazione mirata nel quartiere Tamburi. Nella serata di venerdì 7 marzo, al termine di un’attività info-investigativa condotta nei giorni precedenti, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di un uomo di 37 anni, sospettato di detenere illegalmente un’arma da fuoco.

Le supposizioni degli investigatori si sono rivelate fondate quando, ispezionando meticolosamente l’appartamento, hanno rinvenuto un grosso involucro nastrato nascosto nella parte inferiore di una scarpiera, occultato sotto un paio di scarpe da ginnastica appartenenti al figlio minore dell’indagato.

All’interno del pacco, avvolto in diversi strati di carta e plastica evidentemente utilizzati per mascherarne il contenuto al tatto, i Carabinieri hanno rinvenuto un revolver perfettamente oleato e funzionante. Il 37enne, messo alle strette, non ha fornito alcuna giustificazione sul possesso dell’arma né informazioni sulla sua provenienza.

La pistola è stata immediatamente posta sotto sequestro e verrà inviata agli specialisti del RIS di Roma per accertamenti tecnico-balistici approfonditi. Gli inquirenti, infatti, intendono verificare se l’arma sia stata utilizzata per commettere altri reati nel recente passato.

Il 37enne tarantino è stato arrestato con le accuse di detenzione abusiva di armi e ricettazione. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.