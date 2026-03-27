Nuovo crollo in Città Vecchia: cede parte di un edificio in vico Porto

Paura per i residente del posto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici comunali

Un nuovo crollo scuote la Città Vecchia. Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, un’ala di un edificio situato in vico Porto, all’angolo con via Duomo e di fronte alla sede della Soprintendenza, è improvvisamente collassata al suolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Secondo una prima ricostruzione, l’immobile, di proprietà privata, risultava da tempo disabitato e versava in condizioni di evidente degrado.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dei tecnici comunali, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause del cedimento e mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo, l’amministrazione comunale si è attivata per rintracciare i proprietari dello stabile, ai quali sarà richiesto un intervento urgente di messa in sicurezza.

Crediti foto: Taranto è Lui