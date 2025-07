Oltre 43mila articoli fuori norma: prodotti sequestrati in sei attività

In sei esercizi commerciali trovati piatti di plastica con falso marchio alimentare e luminarie a rischio incendio

La Guardia di Finanza di Taranto ha messo a segno un’operazione a tutela della sicurezza dei consumatori, sequestrando oltre 43mila prodotti potenzialmente pericolosi in diversi comuni della provincia. L’operazione, condotta negli ultimi giorni, ha interessato aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Martina Franca, Laterza, San Giorgio Ionico e Maruggio.

I controlli, eseguiti sulla base anche delle segnalazioni del sistema di allerta europeo “Safety Gate”, hanno portato al ritrovamento di numerosi articoli non conformi alle normative sulla sicurezza dei consumatori. Tra questi, spiccano circa 35mila piatti in plastica che esibivano illegalmente il marchio “Moca”, certificazione necessaria per i materiali a contatto con gli alimenti, e oltre 400 catene luminose led multicolore considerate a elevato rischio di incendio.

Le verifiche, coordinate dal Comando Provinciale e condotte da varie unità territoriali delle Fiamme Gialle, hanno rivelato come la maggior parte dei prodotti sequestrati fosse priva delle informazioni essenziali previste dal Codice del Consumo, quali la denominazione del prodotto, l’identità del produttore e le indicazioni sui materiali utilizzati. I titolari dei sei esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alle autorità amministrative competenti per le sanzioni del caso.