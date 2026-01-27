Omicidio Legrottaglie, al via il processo

Unico imputato Camillo Giannattasio, di Carosino

È iniziato il processo per l’ omicidio del brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, avvenuto il 12 giugno del 2025. Michele Mastropietro invece, che sparò materialmente, morì lo stesso giorno nello scontro a fuoco, in una strada di campagna non distante dalla zona industriale di Francavilla Fontana.

L’ accusato è detenuto nel carcere di Taranto, deve rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso. Anche se non fu lui a premere il grilletto avrebbe “istigato” la reazione contro gli agenti. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale, porto e detenzione di armi clandestine e munizioni, ricettazione e la disponibilità, nel suo negozio di ferramenta (a San Giorgio Ionico), di un vero e proprio arsenale, insieme a un decodificatore per immobilizer di automobili. Dopo l’ udienza tecnica di oggi, la prossima, che entrerà nel vivo del dibattimento, si svolgerà il 24 febbraio.