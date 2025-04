Parcheggiatore abusivo estorce denaro davanti all’ospedale: arrestato

Una donna fa arrestare un 53enne che minacciava gli automobilisti nel parcheggio del nosocomio di Massafra

Un parcheggiatore abusivo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra per tentata estorsione. L’uomo vessava gli automobilisti nel parcheggio gratuito dell’ospedale “M. Pagliari”, minacciando di danneggiare i veicoli se non avesse ricevuto denaro in cambio.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprile, grazie alla segnalazione di una cittadina che, sfidando le minacce dell’uomo, ha allertato il 112. Il parcheggiatore, che aveva anche intimidito i presenti promettendo ritorsioni in caso di denuncia alle forze dell’ordine, ha continuato con il suo atteggiamento minaccioso persino dopo l’arrivo dei Carabinieri in uniforme.

Dopo gli accertamenti del caso, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.