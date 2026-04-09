Pesca illegale, sequestrati 20 kg di novellame nel Tarantino

Nel corso dello stesso intervento, in località Torre Mozza di Policoro, i militari hanno inoltre rinvenuto a bordo di un veicolo una rete da pesca illegale, anch’essa sottoposta a sequestro

Proseguono i controlli contro la pesca illegale lungo il litorale ionico. Nella giornata di oggi, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Policoro, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Taranto, hanno sequestrato circa 20 chilogrammi di novellame di sarda nel territorio di Nova Siri. L’operazione rientra in una mirata attività di vigilanza marittima condotta con il supporto di una motovedetta della Guardia Costiera, impegnata nel pattugliamento dello specchio acqueo.

Nel corso dello stesso intervento, in località Torre Mozza di Policoro, i militari hanno inoltre rinvenuto a bordo di un veicolo una rete da pesca illegale, utilizzata per la cattura del novellame, anch’essa sottoposta a sequestro. Il novellame, la cui pesca è vietata dalla normativa vigente, rappresenta una risorsa essenziale per il ripopolamento delle specie marine e per la salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema.

Le autorità marittime ricordano che i prodotti ittici destinati al consumo devono provenire esclusivamente da canali autorizzati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tracciabilità lungo l’intera filiera, dalla cattura alla vendita. L’attività della Guardia Costiera proseguirà anche nei prossimi giorni con controlli mirati, al fine di contrastare ogni forma di pesca illegale e tutelare il patrimonio marino.