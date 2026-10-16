Reddito di cittadinanza, controlli della Guardia di Finanza a Taranto: 36 persone segnalate

Le verifiche delle Fiamme Gialle, sviluppate con indicatori di rischio in collaborazione con l’INPS, hanno portato alla segnalazione dei soggetti all’Autorità giudiziaria

La Guardia di Finanza di Taranto ha segnalato all’Autorità giudiziaria 36 persone nell’ambito dei controlli sul Reddito di cittadinanza. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli indagati avrebbero percepito indebitamente complessivamente oltre 500mila euro, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il beneficio.

Le verifiche sono state condotte dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Taranto nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, attraverso interventi mirati sulla regolarità delle prestazioni assistenziali.

Le indagini sono state avviate sulla base di specifici indicatori di rischio elaborati dal Nucleo speciale Spesa pubblica e Repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, in collaborazione con l’INPS. I risultati degli accertamenti sono stati trasmessi alla competente Autorità giudiziaria anche ai fini del recupero delle somme che sarebbero state indebitamente percepite.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto agli illeciti ai danni della spesa pubblica, con particolare attenzione alle misure di sostegno al reddito. L’obiettivo è tutelare le risorse destinate alle persone che ne hanno effettivamente diritto.