Ex Ilva, sciopero fino alle 23. Poi saranno rimossi i blocchi stradali

La decisione è arrivata questa mattina durante l’assemblea dei dipendenti di Acciaierie d’Italia e delle imprese dell’indotto

Terminerà questa sera alle 23 lo sciopero degli operai dell’ex Ilva di Taranto, iniziato il 12 ottobre. Contestualmente saranno rimossi i presidi allestiti dai lavoratori.

La decisione è stata presa questa mattina nel corso dell’assemblea dei dipendenti di Acciaierie d’Italia e delle aziende dell’indotto. Dopo cinque giorni di mobilitazione, i lavoratori hanno deciso di interrompere i blocchi stradali sulla statale 106 Jonica e sulla statale 7, che hanno causato disagi alla viabilità e ripercussioni sull’approvvigionamento dei carburanti.