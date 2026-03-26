Riciclaggio e corruzione, richiesta la misura cautelare per il vicesindaco di Torricella

Oltre a Michele Franzoso coinvolti nell’inchiesta altre 11 persone. Tra queste anche il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune

Secondo la Procura, Michele Franzoso, vicesindaco di Torricella avrebbe incassato tangenti per favorire gare pubbliche.

Il procuratore aggiunto di Taranto, Enrico Bruschi ha formulato anche le richieste di riciclaggio e corruzione per cui è stata chiesta la custodia in carcere. Fissato per il 2 aprile l’interrogatorio preventivo come emerso dall’ avviso del gip Giovanni Caroli. Sotto la lente d’ ingrandimento diverse gare tra cui quella per la realizzazione del Waterfront di Monacizzo (frazione di Torricella) e i lavori alla piscina comunale. Sono coinvolte 11 persone tra cui anche il dirigente dell’ Ufficio Tecnico del comune e altri imprenditori