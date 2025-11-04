Ripreso mentre ruba una telecamera di videosorveglianza: arrestato 55enne nel Tarantino

Le indagini sono partite a seguito della denuncia del proprietario dell’abitazione che ha fornito anche brevi filmati dell’accaduto: un uomo, sceso dall’autovettura, è riuscito a smontare rapidamente ed impossessarsi di una delle telecamere installate all’ingresso per poi ripartire

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dei furti nelle abitazioni estive, il personale del Commissariato di Manduria ha denunciato un pregiudicato del posto di 55 anni ritenuto presunto responsabile del furto di una telecamera di sorveglianza installata all’ingresso di una villa nella zona di San Pietro in Bevagna.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia del proprietario dell’abitazione che ha fornito anche brevi filmati dell’accaduto: un uomo, sceso dall’autovettura, è riuscito a smontare rapidamente ed impossessarsi di una delle telecamere installate all’ingresso per poi ripartire.

Lo stesso, come testimoniato dalle immagini di videosorveglianza, sarebbe anche ritornato il giorno successivo per completare l’opera, smontando anche il supporto su cui era installata quella telecamera.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e del panorama criminale della zona, i poliziotti hanno raccolto indizi utili a ritenere che il responsabile del furto sia identificabile in un pregiudicato di 55 anni dedito abitualmente ai reati contro il patrimonio che è stato rintracciato e, trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, denunciato in stato di libertà.

Dopo aver lasciato gli uffici del Commissariato, il 55enne ha riconsegnato la telecamera oggetto del furto per restituirla al legittimo proprietario.