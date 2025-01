Ruba in un supermercato e aggredisce i vigilanti: arrestato 34nne a Taranto

Al momento del controllo il presunto ladro si sarebbe scagliato con violenza contro l’addetto alla vigilanza, sferrandogli due pugni al volto con l’intento uscire dal supermercato e darsi alla fuga

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 34 anni ritenuto presunto responsabile del reato di rapina. Il personale della Squadra Volante è intervenuto nella centralissima Via Mazzini dove era stata segnalata l’aggressione ad un addetto alla vigilanza di un supermercato da parte di un avventore.

I poliziotti hanno individuato il vigilante vittima dell’aggressione il quale ha riferito che un uomo, già conosciuto per i suoi numerosi furti di generi alimentari, era stato bloccato dopo la barriera delle casse perché sospettato di aver rubato alcune confezioni di tonno occultandole sotto i suoi indumenti. Quest’ultimo per non destare sospetti aveva comunque pagato altri generi alimentari di poco valore.

Al momento del controllo il presunto ladro si sarebbe scagliato con violenza contro l’addetto alla vigilanza, sferrandogli due pugni al volto con l’intento uscire dal supermercato e darsi alla fuga. Tentativo reso vano dai colleghi del vigilante i quali, all’esterno dell’esercizio commerciale dopo una colluttazione, sono riusciti a fermarlo e riportarlo all’interno dei locali.

I poliziotti hanno recuperato sia la refurtiva ancora in suo possesso che alcuni armesi atti allo scasso. L’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.