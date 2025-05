Ruba un volpino da un giardino: 59enne denunciato nel Tarantino

Il cane è stato riconsegnato alla sua famiglia, mentre l’uomo non ha saputo fornire ai Poliziotti sufficienti giustificazioni per il suo gesto

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 59 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto. Nella tarda mattina di ieri, il personale del Commissariato di Manduria ha raccolto la denuncia di una donna per il furto del suo cane di piccola taglia avvenuto poco prima all’interno del giardino.

Le denuncia corredata da un video delle telecamere di videosorveglianza interne, hanno fornito ai poliziotti importanti elementi utili all’identificazione del presunto ladro. Gli accertamenti hanno permesso di identificare un’auto parcheggiata davanti al giardino ed immortalata dalle immagini sulla quale l’uomo con in braccio il volpino è salito per poi ripartire a gran velocità.

I poliziotti, avendo così raccolto tutte le informazioni utili al rintraccio del presunto autore del furto del cane, sono riusciti a individuare l’auto all’interno di una villa ubicata sulla strada provinciale che collega Sava al vicino comune di San Marzano. Entrati nel giardino della villetta gli agenti hanno trovato il cane che indossava ancora la medaglietta di riconoscimento con inciso il numero di telefono del proprietario.

Il volpino è stato riconsegnato alla sua famiglia che era in trepidante attesa negli uffici del Commissariato. Il 59enne che non ha saputo fornire sufficienti giustificazioni circa il suo gesto è stato denunciato in stato di libertà.