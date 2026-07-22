Taranto, Teatro Tatà: arriva il finanziamento per il progetto di efficientamento energetico

Il presidente della Provincia Gianfranco Palmisano annuncia il via libera al finanziamento. Nelle prossime settimane sarà presentato il cronoprogramma dei lavori

È stato finanziato il progetto di efficientamento energetico del Teatro Tatà, nel quartiere Tamburi di Taranto. L’annuncio è stato dato dal presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, che ha sottolineato il valore dell’intervento per una delle principali strutture culturali della città.

“Per un amministratore c’è sempre grande soddisfazione quando un bene pubblico può tornare a vivere grazie a un finanziamento. Nel caso del Teatro Tatà questa soddisfazione è ancora più grande, perché l’intervento riguarda un luogo di cultura e aggregazione che appartiene a un quartiere simbolo della nostra comunità”, ha dichiarato Palmisano.

Secondo il presidente della Provincia, il finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale per restituire piena funzionalità alla struttura e aprire nuove prospettive per le attività culturali, valorizzando un presidio sociale di riferimento per il quartiere Tamburi e per l’intera città.

La Provincia ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane sarà illustrato il cronoprogramma dei lavori, così da consentire a cittadini e operatori culturali di seguire tutte le fasi dell’intervento.

Nel suo intervento, Palmisano ha infine ringraziato la Regione Puglia per il sostegno garantito e gli uffici della Provincia “che, con competenza e impegno, hanno elaborato un progetto di qualità, consentendo di raggiungere questo importante risultato”.

“Continuiamo a lavorare – ha concluso – per valorizzare il patrimonio pubblico e offrire ai cittadini spazi sempre più moderni, efficienti e pienamente fruibili”.